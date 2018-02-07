Сестра лидера КНДР посетит Южную Корею в составе олимпийской делегации

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, посетит на этой неделе Южную Корею в составе официальной делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду министерство объединения Республики Корея.

"Север проинформировал, что Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), войдет в состав делегации из 22 высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом", - отмечает ведомство.

В воскресенье стало известно, что 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам возглавит делегацию Пхеньяна на зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Они будут находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.





