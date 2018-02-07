Предлагаемые за курение штрафы недопустимо высоки: ЗПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает спорными некоторые положения "О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий". Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Защитника прав человека Армении.



Этим законопроектом предусматривается запрет на курение в закрытых помещениях и общественных местах. Это положение предполагает, что во всех общественных местах (закрытых или под открытым небом), в том числе, на улицах, курение может быть запрещено. Помимо этого, в законопроекте нет четкого определения исключений, к примеру, связанных с выделением для курильщиков отдельных территорий в местах проведения досуга или аналогичных заведениях. Согласно проекту закона, требования по выделению территорий для курения и их оснащению в объектах под открытым небом будут устанавливаться со стороны полномочных органов, однако сроки для принятия этого решения не зафиксированы.



"Получается, что документом предлагается внедрить, так называемый, "абсолютный запрет" на употребление табачных изделий. Исследования международного опыта свидетельствуют о том, что, к примеру, большинство европейских стран пришли к "абсолютному запрету" на курение путем постепенных ограничений. Кроме того, в ряде государств Европы законы предусматривают возможность создания отдельных зон для курильщиков", - отмечает он.

Он отмечает также, что размер предлагаемых за нарушений правил использования табачных изделий штрафов недопустимо высок с учетом размера минимальной зарплаты в Армении - 55 тысяч драмов. Офис Защитника прав человека предложил, чтобы наряду с понижением порога установленных штрафов была также установлена возможность применения такого вида санкции как "предварительное предупреждение".



Другим положением предлагается применение штрафа в размере 800 тысяч драмов при импорте сигарет в случае превышения допустимой нормы содержания никотина и смол. Размер назначаемого штрафа, предусмотренного этим положением, недопустимо высок, кроме того, не предусмотрены исключения на случаи импорта сигарет для личного использования.



Все замечания офиса Омбудсмена по поводу законопроекта представлены в Министерство здравоохранения Армении. Некоторые из них были включены в новый вариант законопроекта, представленный на общественное обсуждение.



Согласно этим предложениям, в местах содержания задержанных и арестованных, а также в воинских частях и военных учреждениях мероприятия по снижению и предотвращению негативного воздействия курения и сигаретного дыма будут проводиться в порядке, установленном соответствующими структурами Минздрава, Минюста и Минобороны. Кроме того, курение будет разрешено на территории тех недвижимых памятников истории и культуры, которые подпадают под категорию жилых зданий.



Согласно законопроекту, планируется ввести запрет на использование табачных изделий на территориях медицинских и образовательных учреждений, в театрах, концертных залах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, развлекательных центрах, спортзалах и стадионах, зданиях органов госуправления и местного самоуправления, государственных коммерческих и некоммерческих организаций, в гостиницах, лифтах, на территориях общественного значения многоквартирных домов, а также в офисных помещениях





Министерство здравоохранения Армении представило на едином портале проектов нормативных актов проект закона "О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий".

Документом предусматривается ужесточение мер по борьбе с курением с целью предотвращения и прекращения использования различных видов табачной продукции и их заменителей, для защиты населения от возникающих негативных последствий от влияния вторичного дыма. В качестве основной цели закона отмечается необходимость защиты прав и здоровья человека от негативных последствий от вторичного дыма, а также обеспечение приоритетности этих прав в отношении интересов табачных компаний.

Как считают в Минздраве, данные меры помогут предотвратить заболевания, инвалидность или смертельные исходы, возникающие от вторичного дыма от табачной продукции и их заменителей, а также повысить осведомленность населения о его вредных последствиях.



Согласно предложенному законопроекту, предлагается запретить использование табачных изделий, их аналогов и заменителей табака на территориях медицинских и образовательных учреждений, в том числе вузов, в театрально-концертных комплексах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, развлекательных центрах, спортзалах и стадионах.

Впервые в Армении будет законодательно запрещено курение в столовых, ресторанах, кафе, барах, буфетах, казино, торговых центрах.Законопроектом предусматривается распространить также запрет на использование табака на территориях недвижимых памятников истории и культуры, специально охраняемых природных зонах, зданиях органов госуправления и местного самоуправления, государственных коммерческих и некоммерческих организаций, в гостиничных комплексах, лифтах и территориях общественного значения многоквартирных домов, а также в офисных помещениях. Также вводится запрет на курение в транспорте, который занимается пассажироперевозками, железнодорожном транспорте, наземном электрическом транспорте и в метрополитене. Кроме того, курить будет запрещено в аэропортах, за исключением специально предусмотренных для этого территорий, на железнодорожных станциях, канатных дорогах, автостоянках и автовокзалах.На всех территориях будут предусмотрены специальные таблички о запрете курениq, а все виды рекламы табачных изделий, их аналогов и заменителей табака будут запрещены. В том числе, вводится запрет на любое использование упоминания о них при рекламе иных товаров или услуг, размещение плакатов или других рекламных продуктов или логотипов табачных изделий в доступных для потребителей местах. Также вводится запрет на бесплатную реализацию их образцов, производство, импорт и реализация продуктов и игрушек имитирующих табачную продукцию. Демонстрировать табачную продукцию можно будет только в социальной рекламе, рассказывающей о вреде курения.При этом производители табачной продукции не смогут выступать спонсорами мероприятий, если они могут прямым или косвенным способом повлиять на рост продаж табачной продукции. Демонстрация табачных изделий в предусмотренной для детей продукции будет запрещена (мультфильмы, фильмы, театральные представления) при трансляции по телевидению, радио или в интернете, исключение составят только те случаи, когда перед трансляцией пользователи будут информироваться о вреде курения.Законом также предусматриваются технические требования безопасности к производимой и импортируемой в Армению табачной продукции, необходимость ее сертификации, порядок проведения экспертиз по ее составу, а также запрет на продукцию, которая будет превышать установленные нормы по количеству никотина и смол.В то же время к производителям и импортерам табачной продукции будут выдвигаться требования по обязательной маркировке о негативном влиянии на здоровье. В частности, подобная маркировка на армянском языке должна располагаться на обеих сторонах сигаретной пачки и занимать более 50% от упаковки, при этом маркировка должна быть читабельной, размещена в черной рамке и не повреждаться при вскрытии упаковки. Вся продукция без подобной маркировки будет запрещена к реализации.Законом также предусмотрены запрет на реализацию табачной продукции несовершеннолетним (до 18 лет), также невозможно будет продать табачные изделия или их заменители в торговых точках самообслуживания, посредством автоматов, механического или электронного оборудования. Запрещается также реализовывать табачную продукцию со скидками, поштучно (из вскрытой пачки), кроме того нельзя продавать их в медучреждениях, школьных и дошкольных учреждениях и в радиусе 100 метров от них, среднеспециальных, вузах и поствузовских учебных учреждениях. Приобрести табачные изделия также будет невозможно на территории детско-юношеских организаций, социальных учреждениях, на территории театров, музеев, библиотек, кинотеатров, развлекательных центров, объектах общественного питания, близ памятников культуры, в госструктурах, транспорте (в том числе метрополитене), а также в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, станциях метро, канатных дорогах.