Китай первый в мире провел успешное испытание пассажирского беспилотника

Успешные испытания первого в мире пассажирского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) EHang 184 прошли в южной китайской провинции Гуандун. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Пассажиру такого дрона не стоит волноваться, что он один в кабине, для передвижения по воздуху ему не нужно управлять летательным аппаратом, необходимо лишь сесть в кресло и пристегнуть ремень безопасности.

Как сообщил в эфире телеканала глава китайской компании-разработчика EHang Ху Хуачжи, аппарат работает на электрических батареях, за раз он может перевести одного человек, вес которого не превышает 100 кг. Дрон может летать на высоте до 500 метров на максимальной скорости в 100 км в час на протяжении 25 минут без подзарядки.