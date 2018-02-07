Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), потерпела поражение на полях сражений и лишилась 90% источников финансирования, но по-прежнему представляет серьезную угрозу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в новом докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте организации во вторник.

Административный глава всемирной организации призвал страны сохранять бдительность в борьбе с терроризмом, предупредив о потенциальном слиянии ИГ и сети "Аль-Каиды" (также запрещена в РФ) в некоторых регионах. "Несмотря на неудачи, которые терпит ИГ в последнее время, эта группа и ее филиалы по-прежнему представляют серьезную угрозу в разных районах мира", - написал Гутерриш.