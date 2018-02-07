Министерство финансов США согласилось изучить возможность соглашения об исключении двойного налогообложения с Арменией

Во время слушаний в Конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопрос конгрессмена Бреда Шермана, заявил, что готов поручить сотрудникам Министерства финансов США изучить возможность соглашения об исключении двойного налогообложения с Арменией. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете Айдата США.

Ранее Шерман собрал вместе с членом Палаты представителей Дэвидом Валадао подписи под письмом министру финансов США Стивену Мнучину с призывом вновь обсудить возможность соглашения об исключении двойного налогообложения с Арменией. Во время обсуждений в Конгрессе Шерман спросил Мнучина, сможет ли он выделить на это 28 часов – по числу собранных 28 подписей, на что министр финансов США Стивен Мнучин ответил: «Да, я смогу выделить на это 28 часов».

Руководитель Комитета Айдата США Раффи Ампарян поблагодарил Шермана, выразив надежду на то, что на этот раз препятствия к экономическому сотрудничеству США с Арменией будут преодолены.

Армения и США в 2015 году подписали рамочное соглашение о торговле и инвестициях, который открывает путь для подписания соглашения об избежании двойного налогообложения. 7-го мая между Арменией и США было подписано рамочное соглашение об инвестициях и торговле. В присутствии президента Армении Сержа Саргсяна в Вашингтоне его подписали министр ИД Армении Эдвард Налбандян и замторгпреда США Ден Мулани. Документ свидетельствует о готовности развивать торговлю и способствовать инвестициям, сформировать армяно-американский Совет по торговле и инвестициям, который будет собираться минимум раз в год.