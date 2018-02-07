Собчак рассказала в США об отношении к НАТО

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила мнение, что НАТО не представляет угрозу для РФ. Своими соображениями по этим вопросам она поделилась, выступая во вторник в Национальном клубе печати в Вашингтоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отвечая на вопрос репортеров, планирует ли она поддержать стремление Украины и Грузии вступить в НАТО и Евросоюз, Собчак выразила мнение, что "стремление независимого государства - это сугубо его стремление".

"Я не вижу в НАТО угрозу для нас [для России]. Более того, хорошо бы было иметь намерение и делать все возможное, чтобы стать частью системы НАТО, объединиться с НАТО. Это верная цель для России, равно как и объединяться с ЕС, поскольку мы являемся частью этой европейской системы. Многие вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются общими для нас с США и ЕС", - полагает Собчак.