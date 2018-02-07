Переговоры между Индией и ЕАЭС по ЗСТ начнутся в 2018 году, заявил торгпред

Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по созданию зоны свободной торговли начнутся в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

По словам собеседника агентства, 30-31 января этого года в Индийском институте внешней торговли в Нью-Дели прошли технические консультации с участием представителей Индии и ЕАЭС. Они были посвящены обсуждению регламента работы в преддверии начала переговоров о будущем соглашении о ЗСТ.

"Думаю, они были полезны для сторон, а сами переговоры начнутся в этом году", — сказал Тарасюк, подводя итоги прошедших консультаций.