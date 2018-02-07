Государство предлагает новые процедуры субсидирования для предпринимателей, работающих вне Еревана

Новые процедуры субсидирования для предпринимателей, работающих вне Еревана, позволяют субсидировать проценты по кредитам для программ, имеющих существенное значение для экономики общин.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян.

По этим процедурам те предприниматели, которые начинают работать не в Ереване, или же расширают свое производство, смогут обратиться к какой-либо финансовой организации за кредитом, после чего они могут обратиться в Министерство территориального управления и развития Армении с заявкой о получении указаннных льгот.

«Мы создали специальную комиссию по оценке заявок, которая в течение недели оценивает ее и принимает решение. В общем, субсидирование кредитов может достичь 20 млн драмов. В 2018 году мы намерены субсидировать до 100 подобных проектов. Этим инструментом мы пытаемся поощрить развитие предпринимательства в приграничных и высокогорных общинах»,- сказал замминистра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян.

По его словам, в 2017 году они работали в направлении получения инвестиций для общин и финансирования бизнес-программ, сейчас же они пытаются достичь институционализации процесса.

«В конце 2017 года мы предложили всем общинам пригласить на работу ответственных за программы по экономическому развитию, которые должны будут отвечать за 3 основные функции: общая фасилитация бизнеса, разработка экономической стратегии с привлечением хозяйств общины, разработка программ по обеспечению экономического развития общины»,- сказал замминистра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян.

По его словам, ответственные за программы по экономическому развитию должны будут, по возможности, направлять хозяйства к доступу во все структуры – офис МСП, Фонд развития Армении, Фонд развития сельского хозяйства и пр., которые обладают возможностями помочь общинам в развитии.

Как сказал замминистра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян, микробизнесы в общинах – МТС, магазины, парикмахерские и пр, должны опираться на общину, поскольку работают непосредственно в ее интересах.

В случае более масштабого бизнеса возможно оказание более развернутой поддержки.