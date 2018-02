Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видеотрансляцию с автомобиля Tesla, который ранее ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о спортивном автомобиле Tesla Roadster, который был выведен на орбиту в ходе первого испытательного полета новой ракеты SpaceX Falcon Heavy. За рулем машины находится манекен в скафандре.

Первый старт ракеты Falcon Heavy состоялся во вторник в 15.45 по восточноамериканскому времени (23.45 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки.

Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. На ускорителе сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O