Вышла в свет книга Танера Акчама о Геноциде армян на английском языке

Вышла в свет книга турецкого историка Танера Акчама о Геноциде армян на английском языке, под названием «Приказы об убийстве: телеграммы Талеата-паши и Геноцид армян».

«Книга уже официально издана. У меня в руках – экземпляр книги. Это великолепное ощущение»,- сообщает автор. Как передает «Арменпресс» с его слов, в книге – 2 главы, которых не было в ранее изданной книге на турецком «Мемуары Наима-эффенди и телеграммы Талеата-паши».

Как пишет автор, в английском издании – новые документы, здесь же обсуждаются вопросы «фальшивых подписей» и «фальшивой хроники».

«Очень хочу представить эти новые факты турецким читателям»,- говорил ранее Акчам.

В изданной в 2016 году книге на турецком «Мемуары Наима-эффенди и телеграммы Талеата-паши» приводятся документы, где открытым текстом говорится о приказах убивать армян.

Например, в телеграмме Талеата-паши от 22-го сентября 1915 года сказано: «Армяне лишены прав жить и работать на территории Турции, государство, беря на себя всю ответственность, приказывает не оставлять в живых даже грудных младенцев».