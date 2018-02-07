Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Вышла в свет книга Танера Акчама о Геноциде армян на английском языке


Вышла в свет книга турецкого историка Танера Акчама о Геноциде армян на английском языке, под названием «Приказы об убийстве: телеграммы Талеата-паши и Геноцид армян».

«Книга уже официально издана. У меня в руках – экземпляр книги. Это великолепное ощущение»,- сообщает автор. Как передает «Арменпресс» с его слов,  в книге – 2 главы, которых не было в ранее изданной книге на турецком «Мемуары Наима-эффенди и телеграммы Талеата-паши».

Как пишет автор, в английском издании – новые документы, здесь же обсуждаются вопросы «фальшивых подписей» и «фальшивой хроники».

 «Очень хочу представить эти новые факты турецким читателям»,- говорил ранее Акчам.

В изданной в 2016 году книге на турецком «Мемуары Наима-эффенди и телеграммы Талеата-паши» приводятся документы, где открытым текстом говорится о приказах убивать армян.

Например, в телеграмме  Талеата-паши от 22-го сентября 1915 года сказано: «Армяне лишены прав жить и работать на территории Турции, государство, беря на себя всю ответственность, приказывает не оставлять в живых даже грудных младенцев».




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации