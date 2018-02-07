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США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты на время Олимпиады


Соединенные Штаты Америки приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с проведением в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских игр. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CBS News.

"США решили отложить запланированное испытание МБР с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США в знак уважения к зимним Олимпийским играм 2018 года", - говорится в сообщении телеканала, размещенном в твиттере.

Ранее США и Южная Корея договорились отказаться от совместных военных учений на время Олимпиады в Пхенчхане.

 

 




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