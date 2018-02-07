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Четырехдневка НС Армении. Члены правительства ответят на вопросы депутатов: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 97 депутатов. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

В 16:30 в НС Армении прибудут члены правительства Армении, которые ответят на вопросы депутатов.




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