Власти Эквадора сообщили, что продолжат защищать Ассанжа

Эквадор продолжит предоставлять защиту основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник МИД южноамериканской страны.

"Министерство иностранных дел и миграции сообщает, что правительство Эквадора продолжит предоставлять международную защиту гражданину Джулиану Ассанжу до тех пор, пока будет существовать угроза его жизни ", - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном на его официальном сайте.

Во вторник суд Лондона не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Такое решение было обосновано тем, что основатель WikiLeaks нарушил действующую судебную процедуру, не явившись на слушания. Суд вернется к рассмотрению данного запроса 13 февраля.