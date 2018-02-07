Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до четырех

По меньшей мере четыре человека погибли, 225 получили ранения и 145 пропали без вести в результате сильного землетрясения в восточной части Тайваня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такие данные привело в среду тайваньское Центральное информационное агентство.

"Информации о наличии пострадавших среди российских туристов не поступало", - сообщили ранее из Тайбэя по телефону корреспонденту ТАСС в Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.

По данным портала Sina, по меньшей мере 104 повторных подземных толчка зафиксировано в районе землетрясения. Магнитуда двух наиболее сильных афтершоков составила 5,4, еще одного - 5,2, уточняет издание.

Подземные толчки повредили несколько зданий в уезде Хуалянь, в том числе 11-этажную гостиницу Marshal Hotel, три нижних этажа которых обрушились и сложились. Также деформировались или наклонились еще несколько зданий. На месте происшествия работают спасатели с поисковыми собаками.

В зоне бедствия повреждены два моста и дороги. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Из-за камнепадов перекрыто движение на нескольких горных участках скоростного шоссе Суао - Хуалянь.

По распоряжению властей в среду на территории уезда закрыты школы и офисы. Сейсмическая активность в регионе продолжается - за ночь там были зарегистрированы десятки остаточных подземных толчков магнитудой до 5,4.

Землетрясение произошло около полуночи (23:50 по местному времени, 18:50 мск) у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в целом ряде населенных пунктов, в том числе в административном центре - Тайбэе. По оценкам тайваньских сейсмологов, магнитуда толчка составила 6 баллов. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.





