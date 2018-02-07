Нижняя палата Конгресса США одобрила финансирование правительства до 23 марта

Палата представителей конгресса США вечером во вторник по местному времени одобрила законопроект о продлении временного финансирования деятельности федерального правительства страны до 23 марта, свидетельствуют итоги голосования.

"За" документ проголосовали 245 конгрессменов, "против" - 182, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат.

Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США.

Срок нынешнего финансирования деятельности правительства истечет в четверг, 8 февраля. Условием продления демократы поставили соглашение по иммиграционному вопросу, который вызывает большие разногласия между партиями.