Прежде всего, важным для швейцарского инвестора является найти в Армении хорошего партнера. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал представитель Фонда развития Армении Айк Ованнисян.

«Я верю, что все остальное – законодательное поле, право собственности, все институциональные механизмы, имеются. Конечно, на данном или другом этапе мофут быть определенные недостатки, но таковые есть в любой стране. Думаю, что основной предпосылкой для швейцарского инвестора является наличие в Армении хорошего партнера: надо найти хорошего армянина и работать с ним»,- сказал представитель Фонда развития Армении Айк Ованнисян.

Армяно-швейцарские торговые отношения на удовлетворительном уровне, однако, несмотря на значительный рост в прошлом году, Айк Ованнисян думает, что здесь имеется больший потенциал.

«Я вижу сходство между обеими странами. Как однажды в Женеве сказал Доминик де Бюман, наши страны схожи: в обеих не много населения, нет выхода к морю, обе страны окружены крупными соседями, однако, будучи умными и креативными, имеют хороших друзей. Доминик де Бюман видит возможность того, что Армения способна стать Швейцарией этого региона.Если тесно сотрудничать с ними, учиться у них, то, через некоторое время, мы сможем стремиться к уровню Швейцарии»,- сказал представитель Фонда развития Армении Айк Ованнисян.

По его словам, членство Армении в ЕАЭС звучит для европейского предпринимателя и инвестора многообещающе. Важным фактором является и сотрудничество с Ираном.

«Важно то, что мало у каких стран есть настолько открытые, незамутненные отношения с Ираном, как у Армении. В центре внимания щвейцарских бизнесменов – именно это, что заметно при разговоре с ними. ЕАЭС – хорошо, Оран – значительно лучше»,- сказал представитель Фонда развития Армении Айк Ованнисян.

Он также рассказал о перспективах в областях туризма, ИТ-отрасли, развития инфраструктур. В частности, сейчас изучается проект строительства в Армении малых водохранилищ.

«Такая возможность позволит копить воду в обильные сезоны и решать проблемы орошения в засушливые. В то же время, водохранилища будут иметь определенный энергопотенциал. Об этом был разговор с некоторыми бизнесменами из Швейцарии: в случае разработки соответствующих механизмов, думаю, что они будут готовы вовлечься в эту программу»,- сказал представитель Фонда развития Армении Айк Ованнисян.

По его словам, сейчас мяч находится на поле армянского частного сектора, возможности – в руках армянских представителей бизнеса,- открыться миру, найти партнеров, создать надежный имидж для себя и для страны.

Сюзи Мурадян