Пхенчхан-2018: прошлое и настоящее участия Армении в «белых играх». Армянские спортсмены руководствуются золотым лозунгом Олимпийских игр

Считанные дни остались до открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Внимание любителей спорта приковано к Южной Корее. Объединившись вокруг Олимпийских идей, представители различных наций пытаются быть более сильными, высокими, быстрыми, чтобы осуществить кажущиеся недосягаемыми мечты.

Пхенчхан – столица Олимпийских игр

Пхенчхан был избран столицей XXIII зимних Олимпийских игр 2018 в соперничестве с Мюнхеном, французским Анси, и выбор состоялся 6-го июля 2011 года на 123-й конференции МОК. Пхенчхан расположен на расстоянии 189 км юго-восточнее столицы Сеула.

На строительство олимпийской арены организаторы потратили 100 млн долларов. В олимпийской деревне построено 1522 комнат, здания – высотою в 15-25 этажей. В общем, на проведение Олимпиады потрачено 13 млрд долларов. В XXIII зимних Олимпийских играх примут участие 2952 спортсменов из 92 стран.

Армения – в зимних Играх

После достижения независимости, Армения начала участвовать в зимних играх с 1994 года.

В 2014 году в Сочи на XXII зимних Олимпийских играх Армению представляли 4 спортсмена: лыжники Сергей Микаэлян - 46-е место, Артур Егоян - 68- е место, Катя Галстян - 64- е место, горнолыжник Арман Серебряков занял 46- е место.

Ожидания

Не новость, что на этих играх Армения принимает участие в соответствии с золотым лозунгом Олимпийских игр - «главное – участие». Если на летних олимпиадах Армения является фаворитом по некоторым дисциплинам, то на зимних, в основном, спортсмены участвуют с тем, чтобы улучшать свои показатели и рейтинги.

Армению на XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане представляют 3 участников: Катя Галстян, Ашот Карапетян, Микаэл Микаэлян. Двоим из 3 участников всего 18 лет. Самая опытная из них - Катя Галстян, принимала участие в Сочинской олимпиаде.

Зимние игры всегда на втором плане, наши спортсмены – даже талантливые, по причине отсутсвия опыта, возможностей, финансов, пока будут не бороться за медали, а довольствоваться лозунгом: главное – участие.

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