Европейские индексы снизились - 06-02-18

МОСКВА, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.32% и составил 12392.66 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.35% и составил 5161.81 пункта, британский FTSE снизился на 2.64% и составил 7141.40 пункта, российский MICEX снизился на 1.70% и составил 2238.24 пункта, а RTSI снизился на 2.37% и составил 1235.32 пункта.