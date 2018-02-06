Из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 10

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 5 и 6 февраля, раскрыто 10.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто 12 случаев кражи, по 3 случая мошенничества и присвоения, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, грабежа, хулиганства и незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 2 человека погибли, 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.