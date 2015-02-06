Предстоящие на 7 февраля мероприятия
20:58, Февраль 06, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 06.02-21:04 Из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 10
- 06.02-20:58 Предстоящие на 7 февраля мероприятия
- 06.02-20:43 Круг дружбы «Франция-Арцах» призывает Париж начать диалог с властями Арцаха
- 06.02-20:33 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание, посвященное праздничным мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения
- 06.02-19:55 Премьер-министр Армении и посол Нидерландов обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства
- 06.02-19:39 Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику звания Героя России
- 06.02-19:20 Президент Республики Арцах посетил провел рабочее совещание с медицинским составом Республиканского медцентра
- 06.02-19:11 Премьер-министр Армении посетил министерство охраны природы
- 06.02-18:48 Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации
- 06.02-18:21 Давид Бабаян считает решение Алиева провести досрочные выборы проявлением неуважительного отношения к собственному народу
- 06.02-18:12 В ближайшие годы экономические отношения между Арменией и Швейцарией активизируются: RTS
- 06.02-17:59 В США состоится аукцион, на котором будут представлены вещи Принса
- 06.02-17:54 Глава МИД Армении встретился с делегацией во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации
- 06.02-17:46 Около 62% турок выступают за сближение с Россией, выяснили социологи
- 06.02-17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-02-18
- 06.02-17:37 Азиатские индексы снизились - 06-02-18
- 06.02-17:35 Канадский VersaBank создаст хранилище для криптовалют
- 06.02-17:11 Мир ледяных фигур: как проходит крупнейший фестиваль снега в Японии
- 06.02-17:09 Турецкого робота перепрограммировали из-за того, что он перебивал министра
- 06.02-17:04 Абдеслам отказался присутствовать на слушаниях по его делу в Брюсселе
- 06.02-16:53 Доминик де Бюман прокомментировал деловые отношения между Швейцарией и Азербайджаном
- 06.02-16:51 СМИ: в Китае 81-летняя женщина получила диплом о высшем образовании
- 06.02-16:48 В Пхёнчхане официально поднят государственный флаг Армении
- 06.02-16:47 Офис губернатора Стамбула с опозданием ответил на письмо в связи с выборами армянского патриарха
- 06.02-16:44 Предсказано скорое наступление глобальной катастрофы
- 06.02-16:40 Вице-спикер НС Армении приняла делегацию Венецианской комиссии
- 06.02-16:25 Свадьбу японской принцессы Мако перенесли на 2020 год из-за церемонии отречения императора
- 06.02-16:21 Весь процесс армяно-турецких протоколов показал подходы Армении и Турции к будущему своих народов: Баблоян
- 06.02-16:18 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования: Давид Бабаян
- 06.02-16:14 Попытки придать НК-конфликту религиозную окраску обречены: Эдуард Шармазанов
- 06.02-16:14 СМИ: обороняющиеся в Африне курды убили 59 турецких солдат и боевиков
- 06.02-16:08 Режиссер заменила себя картонкой на встрече номинантов на «Оскар»
- 06.02-16:05 Директор Масисской больницы сообщает подробности по случаю сданной вместо анализа мочи чайной заварки
- 06.02-16:02 Саммит Франкофонии – еще одна важная платформа сотрудничества со Швейцарией: Ара Баблоян
- 06.02-15:51 Делегация во главе с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом посетила мемориал в Цицернакаберде
10:37, 31.01.2018
Просмотрели 1406 раз В Турции задержан 82-летний мужчина, изнасиловавший собаку
14:33, 03.02.2018
Просмотрели 1131 раз По случаю майских праздников Франция направит в Армению представительную делегацию во главе с председателем Национального собрания
15:58, 31.01.2018
Просмотрели 1053 раз Армянские организации Франции довольны положительными акцентами на встрече с Макроном
10:21, 31.01.2018
Просмотрели 921 раз В Латинской Америке армяне должны были встретить Эрдогана демонстрациями: он отменил свой визит
15:38, 03.02.2018
Просмотрели 909 раз Президент посетил Национальный онкоцентр, а также ознакомился с ходом развития гостиничной сферы Еревана