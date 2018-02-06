Круг дружбы «Франция-Арцах» призывает Париж начать диалог с властями Арцаха

Круг дружбы «Франция-Арцах» призывает Францию начать открытый, прямой и конструктивный диалог властями Республики Арцах, избранными демократическим путем. Как сообщает Арменпресс, французские друзья Арцаха убеждены в том, что ничто не должно препятствовать установлению связей между Францией и Арцахом.

В связи с этим Круг дружбы «Франция-Арцах» категорически осуждает попытки Азербайджана вмешаться в консульскую деятельность Франции, а также оказывать давление на Францию с целью ограничения права граждан Арцаха на свободу передвижения.

Круг дружбы отмечает, что подобное поведение Азербайджана обречено на провал, а последовательные усилия по углублению связей между народами Франции и Арцаха будут продолжены в качестве важного фактора поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе. Круг дружбы считает, что Азербайджан пытается противопоставить свою политику изоляции и конфронтации миру и сотрудничеству, что только углубляет существующие в регионе проблемы.

«Попытки Азербайджана навязать демократической Франции свои авторитарные стандарты просто возмутительны. Считаю недопустимым ограничение свобод граждан Арцаха», - отметил председатель Круга дружбы Франсуа Рошблуан.

Круг дружбы «Франция-Арцах» напоминает, что Арцах является стороной подписанного в мае 1994 года трехстороннего соглашения о прекращении огня, и в этой связи призывает Францию и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ установить прямые контакты с властями Арцаха и обеспечить беспристрастность в отношениях с Арменией, Азербайджаном и Арцахом.

«Игнорирование дипломатических отношений с Арцахом является нарушением буквы и духа соглашения 1994 года», - отметил Франсуа Рошблуан.

В заключение он сказал: «Это нереально и в том смысле, что решение конфликта без учета воли народа Арцаха бесперспективно». Круг дружбы подчеркивает, что Арцах стал жизнеспособным и ответственным демократическим государством, которое не может игнорироваться и должно быть признано международным сообществом.