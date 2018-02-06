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Премьер-министр Армении и посол Нидерландов обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства


Премьер-министр Армении Карен Карапетян  6 февраля встретился с послом Королевства Нидерландов в Армении Йоханнесом Даумаем .

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер коснулся состоявшейся в Давосе встречи с нидерландским коллегой Марком Рютте, отметив, что были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере умного сельского хозяйства, переработки молочных продуктов и мяса, а также создания ферм.

Премьер-министр отметил, что Армения может служить платформой для голландских предприятий, чтобы получить доступ к различным рынкам.

В свою очередь посол подчеркнул важность активизации двусторонних отношений, выразив готовность содействовать активизации контактов и развитию двусторонних деловых связей.


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