Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посетившую Армению с официальным визитом делегацию во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостей, премьер-министр отметил, что придает важность непрерывному развитию межпарламентских отношений, и подчеркнул, что Армения готова развивать двусторонние отношения со Швейцарией во всех возможных сферах.

«Как я уже имел возможность сказать в Давосе, я особо подчеркиваю необходимость реализации мер по укреплению экономического сотрудничества между Швейцарией и Арменией. И в этом контексте я хочу подчеркнуть важность организованного в рамках вашего визита вчерашнего бизнес-форума», - отметил Карен Карапетян.

Доминик де Бюман отметил, что ереванский форум был продуктивным. Стороны обсудили перспективы армяно-швейцарского экономического партнерства и совместных проектов. Спикер НС Швейцарии высоко оценил развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе в области виноделия, отметив, что одна из крупнейших винодельческих компаний Швейцарии с традициями глубокого виноделия уже установила партнерские отношения с армянскими коллегами.

«Я убежден, что мы можем наладить продуктивные отношения в сфере сельского хозяйства, осуществлять обмен опытом, различные бизнес-проекты, поскольку в Армении есть надежное производство и необходимые условия», - сказал Доминик де Бюман.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, в области экспорта солнечных энергетических панелей, производимых в Армении, а также развития и расширения партнерства в сферах фармацевтики и туризма. По словам Доминика де Бюмана, Армения может представлять большой интерес для швейцарских бизнесменов благодаря своей привлекательности.

Собеседники придали большое значение запуску двустороннего прямого рейса в плане содействия сотрудничеству между Арменией и Швейцарией в различных сферах и активизации контактов между людьми.

Карен Карапетян поблагодарил Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству за реализацию проектов в Армении, и выразил надежду, что они будут непрерывными.

«Мы открыты для сотрудничества, готовы полностью поддержать швейцарские компании. В 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился в 3,6 раза, поэтому мы должны последовательно развивать достижения в двусторонних экономических отношениях. Мы убеждены, что Армения может быть интересна швейцарскому капиталу, учитывая привилегированные торговые режимы нашей страны с ЕАЭС, ЕС, США и Ираном», - подчеркнул Карен Карапетян.