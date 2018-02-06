В ближайшие годы экономические отношения между Арменией и Швейцарией активизируются: RTS

Швейцарское федеральное радио Radio Television Suisse подготовило репортаж о визите швейцарской парламентской и предпринимательской делегации в Армению. Как сообщает Арменпресс, в интервью RTS торговый представитель Армении в Швейцарии Айк Ованнисян отметил, что Армения может заинтересовать швейцарских бизнесменов своим членством в Евразийском экономическом союзе и активными экономическими отношениями с Россией. Ованнисян подчеркнул, что членство Армении в ЕАЭС дает возможность свободно продавать товары и услуги на 180-миллионном рынке.

«В ближайшие годы экономические отношения между Арменией и Швейцарией будут активизироваться. Делегация швейцарских бизнесменов сопровождает парламентскую делегацию, которая сейчас находится в Армении. Швейцария входит в первую десятку торговых партнеров кавказских стран, которые стремятся к модернизации», - говорится в репортаже.