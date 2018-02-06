В США состоится аукцион, на котором будут представлены вещи Принса

Более 200 вещей, связанных с жизнью и творчеством певца Принса (1958-2016), будут выставлены на распродажу в Бостоне (штат Массачусетс). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила на своем сайте администрация аукционного дома RR Auction, которая организует торги с 8 по 15 февраля.

Лотами, которые в первую очередь заинтересуют публику, эксперты считают туфли фиолетового цвета, которые Принс использовал во время своих концертов в 1990-е годы. Организаторы аукциона оценили пару ботинок в $50 тыс. Посетителей привлечет фиолетовое фортепьяно, которое не принадлежало Принсу, но он неоднократно играл на нем во время своих выступлений, в том числе во время встреч в узком кругу в доме одного из своих друзей в Лос-Анджелесе. Стартовая цена на инструмент установлена также в размере $50 тыс.

Среди более 200 лотов, которые будут представлены на торгах, - фиолетовые брюки Принса и куртка, в которых он принимал участие в фотосессии для журнала Rolling Stone. Также предлагается сценарий для фильма Under the Cherry Moon ("Под вишневой луной"), написанный Принсом и оцененный в $20 тыс.

Организаторы аукциона считают, что одним из лотов ($20 тыс.), за который развернутся активные торги, станет микрофон, который использовал певец во время своих гастролей в 1984-1985 годах, представляя альбом под названием Purple Rain ("Фиолетовый Дождь").





