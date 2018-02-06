Около 62% турок выступают за сближение с Россией, выяснили социологи

Почти 95% граждан Турции полностью или отчасти считают себя противниками США, в то время как более 62% положительно относятся к сближению с Россией, об этом свидетельствуют приведенные агентством Anadolu данные социологического опроса, проведенного турецкой исследовательской компанией Optimar.

Опрос был организован в 26 провинциях Турции, и в нем приняли участие 1508 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос: "Считаете ли вы себя противником США?", 71,9% респондентов ответили утвердительно, 22,7 % — "частично", 5,4% — отрицательно. При этом 62,1% опрошенных назвали сближение Турции и России положительным явлением, 22,4% относятся к этому отрицательно, 15,5% не имеют определенной позиции по этому вопросу.

По словам главы Optimar Хилми Дашдемира, компания с 2011 года изучает общественное мнение о внешнеполитическом курсе Турции, при этом число недовольных действиями США в Турции в последнее время достигло максимума.