Канадский VersaBank создаст хранилище для криптовалют

Канадский банк VersaBank сообщил о намерении к июню завершить создание цифрового хранилища для криптовалют, использование которого будет доступно клиентам со всего мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы занимаемся тем, чем и должны заниматься банки - защитой средств клиентов, только теперь мы говорим, что физические хранилища в подвалах устарели, - заявил гендиректор банка Дэвид Тейлор в интервью агентству Bloomberg. - Самые ценные активы большинства людей хранятся в цифровой форме, будь то документы, контракты или криптовалюты".

Команду разработчиков системы возглавляет Гурприт Сахота, ранее работавший в BlackBerry, считающейся лидером в сфере цифровой безопасности.

Необходимость подобных систем для надежного размещения цифровых активов остро стоит перед мировым сообществом, особенно на фоне новостей о краже криптовалюты на более чем $500 млн с японской биржи Coincheck, отметили в банке.