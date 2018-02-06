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Мир ледяных фигур: как проходит крупнейший фестиваль снега в Японии


Крупнейший в Японии ежегодный фестиваль снега открылся в Саппоро, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Посетители фестиваля смогут увидеть более 200 снежных и ледяных скульптур. В этом году здесь представлены персонажи японских мультфильмов и видеоигры Final Fantasy. Фестиваль продлится восемь дней и будет идти на трех площадках.




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