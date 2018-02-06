Турецкого робота перепрограммировали из-за того, что он перебивал министра

Разработанный турецкими инженерами робот Sanbot был перепрограммирован после того, как он несколько раз пытался перебить выступление министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета Hurriyet.

Арслан выступал в центре науки и технологий в Анкаре в связи с Днем безопасного интернета. При этом робот, который был ведущим мероприятия, несколько раз прерывал речь министра, призывая его говорить медленнее. "Я не понимаю, что ты сказал. О чем ты говоришь?" – цитирует издание реплики робота.

В ответ на это министр приказал утихомирить робота. "Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое", — сказал Арслан.

В итоге у робота отключили микрофон, а по окончании мероприятия он был перепрограммирован, сообщает газета.