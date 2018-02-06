Абдеслам отказался присутствовать на слушаниях по его делу в Брюсселе

Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам, который также обвиняется в попытке убийства полицейских в Брюсселе, отказался вновь участвовать в слушаниях по его делу в брюссельском дворце правосудия. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам председатель франкофонного суда первой инстанции Брюсселя Люк Эннар.

"Салах Абдеслам проинформировал суд, что он не хочет присутствовать на слушаниях в четверг 8 февраля", — заявил председатель суда.

Абдеслам присутствовал в первый день слушаний в понедельник, затем был объявлен перерыв до четверга. Четверг, как ожидается, станет завершительным днем процесса.