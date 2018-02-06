Во время совместной пресс-конференции с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном в Ереване председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман прокомментировал деловые отношения между Швейцарией и Азербайджаном, в частности, напомнив об огромных инвестициях Швейцарии в азербайджанской нефтяной компании «Socar».

Как сообщает Арменпресс, на вопрос журналиста о том, влияют ли деловые интересы на политические решения, в частности на внешнеполитические приоритеты Швейцарии, Доминик де Бюман ответил:

«Внешняя политика Швейцарии состоит из трех основных элементов: во-первых, будучи членом ООН, мы всегда следуем международным правилам и процедурам, во-вторых, мы очень внимательно следим за соблюдением прав человека и демократических процессов, в-третьих, мы равномерно развиваем наши отношения со всеми странами на благо нашего народа и тех, стран с которыми мы имеем отношения».