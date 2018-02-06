В Пхёнчхане официально поднят государственный флаг Армении

Олимпийская делегация Армении вчера прибыла в столицу 23-х зимних Олимпийских игр и остановилась в олимпийской деревне. А сегодня в Пхёнчхане торжественной обстановке был поднят государственный флаг Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, мэр олимпийской деревни встретил и приветствовал делегацию Армении. Руководитель и шеф миссии армянской делегации Гагик Большикян и мэр обменялись сувенирами, после чего состоялась торжественная церемония поднятия флага.