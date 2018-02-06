Вице-спикер НС Армении приняла делегацию Венецианской комиссии

Вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян 6 февраля приняла делегацию Венецианской комиссии (ВК). Комиссия прибыла в Армению для предоставления профессионального мнения по проекту закона Республики Армения “О свободе совести и религиозных организациях”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостей, А.Ованнисян положительно оценила постоянное эффективное сотрудничество с ВК. Она представила детали ряда положений проекта закона, отметив, что авторами учтены международные стандарты и многие рекомендации ВК. Вице-спикер НС подчеркнула роль Армянской Апостольской Церкви в общественной жизни страны и отметила, что настроения общества в отношении данного закона весьма чувствительны. Затронуты определяемые законом о свободе совести и вероисповедания права и обязанности, а также подлежащие доработке и пересмотру положения проекта закона.