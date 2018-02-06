Свадьбу японской принцессы Мако перенесли на 2020 год из-за церемонии отречения императора

Свадьба старшей дочери японского принца Акисино и первой внучки императора Акихито, принцессы Мако, и ее бывшего однокурсника Кэй Комуро, которая должна была состояться в ноябре, отложена до 2020 года. Как сообщило во вторник Управление делами императорского двора, это связано с запланированной на 2019 год церемонией передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наша будущая свадьба и связанные с этим мероприятия будут перенесены и пройдут через два года в связи с рядом важных для семьи событий и необходимостью подготовиться к ним. Это будет уместно. Мы решили, что отсрочка свадьбы станет хорошей возможностью получить время перед началом новой жизни", - отмечается в распространенном комментарии помолвленной пары. При этом точная дата бракосочетания пока не установлена.

Согласно утвержденному правительством Японии плану, отречение императора Акихито произойдет 30 апреля 2019 года, а на следующий день - 1 мая - на престол взойдет наследный принц Нарухито.





