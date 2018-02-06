Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования: Давид Бабаян

Во время визита в Степанакерт планируется встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с президентом Арцаха. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян. По его словам, обычно, во время подобных визитов сопредседатели Минской группы ОБСЕ имеют возможность встретиться и с другими официальными лицами: министром ИД, председателем НС, министром обороны Арцаха.

«Будет обсуждаться широкий круг вопросов, как текущих, так и касающихся урегулирования конфликта. Особый акцент стоит на исключении нарушений режима прекращения огня, поэтому естественно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, важны все визиты подобного рода, поскольку обсуждение указанных вопросов будет способствовать урегулированию конфликта, миру и стабильности в регионе.

8-9-го февраля ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) в Ереван, после чего они посетят Арцах. Затем ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) в Баку.