Попытки придать НК-конфликту религиозную окраску обречены: Эдуард Шармазанов

6 февраля вице-спикер НС Э.Шармазанов принял Чрезвычайного и Полномочного посла ИРИ в РА Сейеда Казема Саджади. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Вице-спикер НС оценил нынешний уровень армяно-иранских отношений, в этом русле подчеркнув вековую дружбу двух народов.

Шармазанов положительно оценил взвешенную позицию иранских властей к вопросу урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Он особо выделил, что все попытки придать НК-конфликту религиозную окраску обречены, засвидетельствовав армяно-иранские отношения как наилучший пример диалога двух великих религий.

Стороны также обратились к многоотраслевому сотрудничеству, в частности к расширению торгово-экономических связей.

“Мы заинтересованы в углублении экономических отношений с Ираном. Как членство Армении в ЕАЭС, так и подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС – дополнительные возможности двусторонних отношений”, - подчеркнул Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС для обстоятельного обсуждения вопросов двусторонней экономической повестки предложил активизировать встречи в различных форматах.

Собеседники обратились также к возможностям более эффективного использования Мегринской свободной зоны, совершенствованию стимулирующего инвестиции законодательства, к другим вопросам.