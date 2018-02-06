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СМИ: обороняющиеся в Африне курды убили 59 турецких солдат и боевиков


Бойцы курдских отрядов атаковали турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) на нескольких участках фронта в регионе Африн к северо-западу от Алеппо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило во вторник агентство Firat, ополченцы нанесли противнику урон у населенных пунктов Укейна и Декметаш в округе Ширран, Шадия (округ Раджу), Шахордже (округ Бульбуль) и на холмах Телль-Кастель.

В ходе проведенных операций курды вывели из строя три единицы бронетехники и убили 59 турецких солдат и боевиков ССА.


 

 




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