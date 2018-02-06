Режиссер заменила себя картонкой на встрече номинантов на «Оскар»
Представительница французской новой волны, режиссер Аньес Варда, не появилась на ежегодной встрече номинантов на премию «Оскар», прислав вместо себя несколько картонных фотографий в полный рост. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail во вторник, 6 февраля.
Номинацию на «Оскар» получил документальный фильм 89-летней Варды «Лица, деревни», снятый в соавторстве с художником, скрывающимся под псевдонимом JR (настоящее имя мужчина не раскрывает). В ленте рассказывается о путешествии режиссера по Франции.
Победителей «Оскара» назовут на церемонии в Лос-Анджелесе, которая состоится 4 марта.
В сентябре 2017 года картина «Лица, деревни» получила приз как лучшая документальная лента на кинофестивале в Торонто.