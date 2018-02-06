Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Директор Масисской больницы сообщает подробности по случаю сданной вместо анализа мочи чайной заварки


Директор Масисской больницы сдала в лабораторию той же больницы вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи. В беседе с «Арменпресс» директор Масисской больницы Нунэ Аванесян сказала, что проверить таким образом работу лаборатории ее сподвигли многочисленные жалобы пациентов.

 «Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи – со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эителием, чего в чае быть никак не могло»,- сказала она, добавив, что ответ соответствовал примерно картине мочи у больного пиелонефритом.

По ее словам, до этого сотрудники лаборатории неоднократно были предупреждены. В лаборатории работают 15 человек, и 8 из них подали в отставку. Это были старые сотрудники.

«Никого не заставляли писать заявления силой. Они получили оповещения по соответствующим положениям КЗОТ и будут наказаны в рамках закона»,- сказала она.

Нунэ Аванесян работает директором МЦ Масиса примерно 8 месяцев.

По сведениям «Арменпресс», в областной администрации Араратского района изучают этот инцидент  с тем, чтобы прибегнуть к соответствующим дисциплинарным мерам.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации