Директор Масисской больницы сообщает подробности по случаю сданной вместо анализа мочи чайной заварки

Директор Масисской больницы сдала в лабораторию той же больницы вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи. В беседе с «Арменпресс» директор Масисской больницы Нунэ Аванесян сказала, что проверить таким образом работу лаборатории ее сподвигли многочисленные жалобы пациентов.

«Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи – со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эителием, чего в чае быть никак не могло»,- сказала она, добавив, что ответ соответствовал примерно картине мочи у больного пиелонефритом.

По ее словам, до этого сотрудники лаборатории неоднократно были предупреждены. В лаборатории работают 15 человек, и 8 из них подали в отставку. Это были старые сотрудники.

«Никого не заставляли писать заявления силой. Они получили оповещения по соответствующим положениям КЗОТ и будут наказаны в рамках закона»,- сказала она.

Нунэ Аванесян работает директором МЦ Масиса примерно 8 месяцев.

По сведениям «Арменпресс» , в областной администрации Араратского района изучают этот инцидент с тем, чтобы прибегнуть к соответствующим дисциплинарным мерам.