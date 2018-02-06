Саммит Франкофонии – еще одна важная платформа сотрудничества со Швейцарией: Ара Баблоян

Председатель НС Армении Ара Баблоян провел с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом очень содержательную встречу, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся армяно-швейцарских межгосударственных отношений. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Домиником де Бюманом председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

«Мы отметили важность активного сотрудничества парламентских групп дружбы. Коснулись также двустороннего сотрудничества в рамках межпарламентских структур», – сказал Ара Баблоян.

При этом спикер парламента Армении напомнил, что осенью 2018 года в Ереване состоится саммит Франкофонии, и Армения примет председательство в МОФ. По его словам, это еще одна важная платформа для сотрудничества.

«Мы сегодня затронули и тему признания Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Парламент Швейцарии признал и осудил Геноцид армян, а также ввел уголовную ответственность за подстрекательство к дискриминации по признаку расы и за отрицание геноцидов.

В ходе встречи мы коснулись также урегулирования карабахской проблемы и переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Позиция армянской стороны заключается в следующем: в основе карабахской проблемы – вопрос прав народа Арцаха, карабахская проблема может быть урегулирована только посредством реализации одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека – права на свободное самоопределение. В любом случае, у проблемы только один путь урегулирования – мирный», – сказал Ара Баблоян, добавив, что в ходе встречи они обратились и к подписанному 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнёрства Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза.

Спикер парламента Армении подчеркнул также: в последние годы в армяно-швейцарских экономических отношениях наблюдается активизация.