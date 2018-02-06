Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще страдают от рака

Ослабление иммунной системы оказалось одной из главных причин того, почему пожилые люди гораздо чаще страдают от рака, чем дети и молодежь, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас пока об этом еще рано говорить, но если мы правы, то тогда окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня. Сейчас все усилия направлены на изучение мутаций и борьбу с ними. Мы не говорим, что они не вызывают рак, но задаемся вопросом – может ли их накопление само по себе повышать вероятность появления опухоли по мере роста возраста?", — рассказывает Теа Ньюман (Thean Newman) из университета Данди (Шотландия).

Рак считается сегодня одной из главных причин смерти человека в развитых странах, и его главной особенностью можно назвать то, что частота его развития заметно вырастает в пожилые годы.

Ньюман и ее коллеги полагают, что накопление мутаций в клетках не является главной причиной того, почему рак чаще поражает пожилых людей, обратив внимание на одну простую вещь, связанную со старением тела человека.

Все это, по словам биологов, говорит о том, что для эффективной борьбы с раком нужно не только подавлять развитие опасных мутаций, но и стимулировать работу всей иммунной системы в целом.