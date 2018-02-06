Делегация во главе с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом посетила мемориал в Цицернакаберде

6 февраля делегация во главе с Председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом посетила мемориал в Цицернакаберде в сопровождении депутата НС Ш.Торосяна.

Члены делегации возложили венок к мемориалу Геноцида армян, цветы к Вечному огню и почтили молчанием память Св.Мучеников. Как сообщили «Арменпресс» в Музее-институте Геноцида армян, делегация побывала также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с экспозицией. Доминик де Бюман внес запись в Книгу памяти.