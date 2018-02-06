Фракция «Елк» собрала 29 подписей в пользу проведения внеочередного заседания НС Армении

Уже собрано 29 подписей депутатов Национального Собрания Армении при необходимых 27 для проведения внеочередного заседания парламента по вопросу роста цен в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Уже собрано 29 подписей. Так что, 16 февраля, в 11:00, состоится внеочередное заседание НС РА – по вопросу подорожаний.

Инициативу о созыве внеочередного заседания поддержали депутаты от фракций «Елк» и «Царукян».

Как сообщалось ранее, фракция «Елк» заявила о сборе подписей и призывает депутатов поддержать их инициативу о проведении 16-го февраля внеочередного заседания НС Армении в связи с повышением цен на ряд товаров в стране. Об этомсказал лидер фракции «Елк» Никол Пашинян. По его словам, в связи с повышением цен на ряд товаров фракция предлагает провести 16-го февраля внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс.«Для проведения внеочередного заседания необходимо собрать подписи 27 депутатов, члены фракции «Елк» готовы подписать», - сказал Пашинян, призвав коллег присоединиться к инициативе.В ответ на это вице-спикер Национального Собрания Армении, депутат от оппозиционной фракции «Царукян» Микаэл Мелкумян сказал, что блок «Царукян» присоединится к инициативе, поскольку считает важным внесение налоговых изменений для урегулирования ситуации.В ответ зампредседателя НС Армении Шармазанов сказал: «Поздравляю, у нас будет еще одно внеочередное заседание.