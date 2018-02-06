В Израиле стартует эксперимент по имитации жизни и работы научной миссии на Марсе

В пустыне Негев на юге Израиля в середине февраля стартует работа экспериментальной станции по имитации жизни и работы научной миссии на Марсе. В кратере Мицпе-Рамон в сердце пустыни уже возведено специализированное сооружение - симулятор-макет станции на поверхности Красной планеты D-Mars. Первая экспедиция на него стартует в период с 15 по 18 февраля, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте D-Mars. Она организована в сотрудничестве с австрийской компанией Austrian Space Forum.

"Участники эксперимента будут изолированы от окружающего мира и смогут выходить за пределы помещений только в скафандрах, - сообщает Девятый канал израильского телевидения.

По данным телеканала, площадь станции в развернутом виде составляет 50 кв. м, а в экспериментальной миссии принимают участие шесть исследователей. Станция состоит из нескольких помещений - спального отсека, кухни и блока питания, а также пункта управления и лаборатории