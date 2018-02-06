Ереванский хоккейный клуб "Арарат" в рамках открытого чемпионата Высшей лиги Беларуси провел два матча с "Бобруйском".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, армянские хоккеисты в гостях выиграли первый матч со счетом 4:3 в дополнительное время, а во втором разгромили соперника со счетом 10:3.

После 44 матчей "Арарат" с 80 очками занимает седьмое место среди 14 команд.

Следующие матчи "Арарат" проведет дома с "Шахтером-2" 10 и 11 февраля.