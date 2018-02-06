Лавров и Зариф обсудили итоги конгресса в Сочи и подготовку к Каспийскому саммиту

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили реализацию решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и подготовку к V Каспийскому саммиту в Казахстане. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник в МИД России.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на реализацию решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога и подготовку намеченного на текущий год V Каспийского саммита в Казахстане", - информировали в дипведомстве.

Прикаспийские страны продолжают согласование деталей Конвенции о правовом статусе Каспия. Ее планируется представить главам государств на очередном саммите.





