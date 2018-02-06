Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды

Доступ посетителей на главную парижскую достопримечательность — Эйфелеву башню — закрыт из-за плохих погодных условий, как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице монумента в сети Facebook.

"Из-за метеоусловий Эйфелева башня сейчас закрыта. Доступ возможен лишь для тех, у кого есть бронирование в ресторане (расположенном на башне — ред.)", — говорится в сообщении.

В столичном регионе Франции второй день идет мелкий снег. Ожидается, что осадки прекратятся лишь в среду.