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ООН призвала к прекращению огня в Сирии на месяц для доставки гумпомощи


Гуманитарные организации ООН призывают к немедленному прекращению боевых действий в Сирии сроком на один месяц, для доставки помощи нуждающимся и эвакуации раненых, говорится в совместном заявлении гуманитарного координатора ООН Али аль-Заатари и представителей агентств в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении содержится призыв к "немедленному прекращению боевых действий сроком как минимум на один месяц на всей территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и оказания услуг населению, эвакуации тяжело раненых и больных, облегчения страдания населения, где бы они не находились".

Гуманитарные агентства также предупреждают об ужасающих последствиях нынешнего гуманитарного кризиса в различных частях страны, в том числе в Африне, в провинции аль-Хасака, в Восточной Гуте, в Идлибе, Ракке и на юге страны в лагере аль Рукбан.




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