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Путин и Роухани обсудили иранскую ядерную программу


Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена приверженность последовательной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в качестве весомого фактора поддержания международной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в различных отраслях, президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.

 




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