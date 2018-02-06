Путин и Роухани обсудили иранскую ядерную программу

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена приверженность последовательной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в качестве весомого фактора поддержания международной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в различных отраслях, президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.