В Лори похитили несовершеннолетнюю девушку: уголовное дело направлено в суд

В ходе расследования уголовного дела, расследуемого в Лорийском отделе СК Армении, выяснились детали похищения и попытки действий полового характера в отношении несовершеннолетней. По данному делу обвинения выдвинуты в отношении 4 лиц, уголовное дело направлено в суд.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

7-го сентября 2017 года был получен сигнал о том, что в тот же день, в районе 19:30 была похищена несовершеннолетняя жительница Лорийской области 1999 г.р.

В результате предпринятых оперативных действий удалось выяснить, что девушку похитили 4 жителя Лори, которые сначала привезли ее в Гюмри, затем – в Ереван, а отсюда – в Эчмиадзин, где один из похитителей попытался вступить с похищенной в половой контакт, оданко девушка на его поползновения не поддалась и оказала ему сопротивление.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 131, 34-138 УК Армении.

В ходе расследования уголовного дела, расследуемого в Лорийском отделе СК Армении, выяснились детали похищения и попытки действий полового характера в отношении несовершеннолетней.

В частности, выяснилось, что некий молодой человек захотел похитить девушку с целью вступления с ней в брак, для чего он договорился со своими друзьями. Вчетвером они направились к ее дому, где насильн посадили ее в машину и увезли против ее воли.

В Эчмиадзине молодой человек попытался силою овладеть девушкой, однако она оказала ему сопротивление, и ему не удалось довести задуманное до конца.

Таким образом, в отношении подозреваемых было выдвинуто обвинение по ст. 131, 34-138 УК Армении. Мерой пресечения в их отношении был избран арест. уголовное дело направлено в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.